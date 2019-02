Urheberrechtsgesetz

EU einigt sich auf Leistungsschutzrecht

Verlage in der EU sollen künftig gegenüber Nachrichten-Suchmaschinen wie Google News deutlich gestärkt werden. Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments einigten sich am Mittwoch in Strassburg vorläufig auf eine Reform des EU-Urheberrechts inklusive Leistungsschutzrecht.

Google zahlt für seinen Dienst «Google News» den Verlagen bislang keine Entschädigung. (Bild: Keystone/EPA/Clemens Bilan)