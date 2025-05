Radio Free Europe: EU sagt US-Auslandssender 5,5 Millionen Euro zu

Publiziert am 21.05.2025

Die EU hat dem US-Auslandssender Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) umgerechnet 5,5 Millionen Euro zugesichert. «Damit wird die lebenswichtige Arbeit von Radio Free Europe unterstützt», sagte die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas am Dienstag nach einem Treffen der EU-Aussenministerinnen und -minister in Brüssel. Die 5,5 Millionen Euro seien als «kurzfristige Notfinanzierung» gedacht, als «Sicherheitsnetz für den unabhängigen Journalismus».

Die US-Finanzmittel des Senders in Höhe von 77 Millionen Dollar waren nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump eingefroren worden. Trump unterzeichnete im März ein Dekret, das die für die Auslandssender zuständige Behörde USAGM als «unnötigen Teil der Bundesbürokratie» einstuft und ihr drastische Kürzungen verordnet. Der Sender hatte allerdings vor einem US-Gericht gegen die Kürzungen geklagt.

Wöchentlich 50 Millionen Hörer

Der Sender RFE/RL hat seinen Ursprung im Kalten Krieg, er sollte damals die sowjetische Propaganda kontern. Mittlerweile konzentriert sich die Berichterstattung auf autoritär geführte Länder wie Russland, China oder den Iran. Seit 1995 liegt der Hauptsitz in Prag. Der Sender wird in 23 Ländern und in 27 Sprachen ausgestrahlt und erreicht wöchentlich rund 50 Millionen Menschen.

US-Auslandssender wie RFE/RL verfügen über redaktionelle Vorkehrungen, die trotz der Finanzierung durch die US-Regierung ihre Unabhängigkeit garantieren. Dies sorgt im Lager Trumps, der seit langem gegen Medien wettert, für Unmut. In seiner ersten Amtszeit hatte Trump vorgeschlagen, dass die von der US-Regierung finanzierten Medien seine Politik unterstützen sollten. (sda/afp/spo)