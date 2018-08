Teleclub: Ex-Fussballprofi Ciriaco Sforza verpflichtet

Teleclub kann eine hochkarätige Neuverpflichtung verkünden: Für die «Serie A TIM-Studios» stösst Ciriaco Sforza zum grössten Schweizer Pay-TV-Sender. Der Ex-Internationale und heutige Trainer wird gemeinsam mit weiteren Experten die italienische Liga auf Teleclub begleiten und den aktuellen Spieltag analysieren, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Der italienische Fussball prägt mich bereits mein ganzes Leben: Schon als kleiner Knirps lief bei uns zu Hause die Serie A am Flimmerkasten. Das war ein fester Bestandteil unseres Familienlebens», wird Sforza zitiert. «Ich freue mich, dass ich bei Teleclub meine Leidenschaft für den Fussball mit den Zuschauern teilen kann. Natürlich werde ich versuchen, meine eigenen Erfahrungen als Trainer und Spieler in die Analysen miteinfliessen zu lassen.»

Sforza wuchs als Sohn italienischer Staatsbürger in Wohlen auf. Er kann auf eine erfolgreiche Karriere in der Schweiz wie auch im Ausland zurückblicken: Neben Engagements bei GC und Aarau spielte er in Deutschland beim 1. FC Kaiserslautern und Bayern München wie auch in Italien bei Inter Mailand.

Moderiert wird das Studio am Sonntagabend von Florian Künzi, der seit Anfang August in der Teleclub-Redaktion tätig ist. Der Sportjournalist stand bereits seit 2014 für den Lokalsender Telebasel vor der Kamera und moderierte die täglichen Sportnews. Neben Sforza sind weitere hochkarätige Experten wie Roberto di Matteo, Uli Forte oder Davide Callà zu Gast in der Sendung. (pd/cbe)