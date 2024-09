Publiziert am 10.09.2024

HockeyInfo hat mit der SaSch Media GmbH einen neuen Besitzer gefunden, heisst es am Dienstag in einer Mitteilung. Unter der Leitung von Gründer und CEO Sascha Schneider, einem ehemaligen Schweizer Eishockey-Nationalspieler, wird die SaSch Media GmbH HockeyInfo als Eishockey-App fortführen. In seiner Zeit als Spieler war Sascha Schneider in 14 A-Länderspielen und 485 NLA-Spielen für den HC Fribourg-Gottéron, den EV Zug und die SCL Tigers im Einsatz. (pd/spo)