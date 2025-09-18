SRF: Ex-Radprofi Mathias Frank wird neuer Experte

18.09.2025

Ex-Radprofi Mathias Frank wird neuer Experte

Der ehemalige Rennfahrer übernimmt ab 2026 die Rolle des Radsport-Experten bei SRF. Der 38-jährige Luzerner ersetzt Sven Montgomery, der nach 15 Jahren als Co-Kommentator aufhört.
«Als Experte kann ich meine Erfahrung aus dem Profiradsport einbringen»: Mathias Frank, neuer Radsport-Experte von SRF. (Bild: SRF/Gian Vaitl)
Frank erreichte 2015 den achten Rang bei der Tour de France – bis heute die beste Platzierung eines Schweizers im Gesamtklassement im 21. Jahrhundert. Ein Jahr später gewann er eine Bergetappe an der Vuelta, bevor er 2021 seine Profikarriere beendete. Zuletzt war er als Nationaltrainer der Schweizer Handbikerinnen und Handbiker tätig.

«Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe bei SRF», wird Frank auf der Medienplattform von SRF zitiert. «Als Experte kann ich meine Erfahrung aus dem Profiradsport einbringen und die Faszination dieses Sports einem breiten Publikum näherbringen.»

Mathias Frank folgt auf Sven Montgomery, der am 11. Oktober bei der Lombardei-Rundfahrt seinen letzten Einsatz als SRF-Experte bestreiten wird. Der 49-Jährige stand seit 2011 für das Schweizer Fernsehen im Einsatz.

Das Radsport-Team von SRF besteht künftig aus der Expertin Michelle Andres, den Experten Mathias Frank und David Loosli sowie den Kommentatoren Claude Jaggi, Marco Felder, Steven Krucker und Silvan Schweizer. Dieser stösst wie Frank auf die kommende Saison hin neu zum Team. Schweizer arbeitet seit 2017 bei SRF und war bislang vor allem im Eishockey und im Ski Freestyle am Mikrofon zu hören. (pd/nil)


