Swiss MediaMinds: Ex-SRF-Journalist gründet Produktionsfirma

Publiziert am 30.09.2025

Die beiden Journalisten Christian Seewald und Rahel Boller haben die audiovisuelle Produktionsfirma Swiss MediaMinds gegründet, teilen sie mit. Das Unternehmen spezialisiert sich auf Wissensjournalismus und bietet den gesamten Produktionsprozess von der Konzeptentwicklung über die Protagonistensuche bis zum Schnitt an. Die Gründer wollen komplexe Inhalte aufbereiten und als massgeschneiderte Produktionen liefern, schreiben sie.

Christian Seewald bringt knapp 20 Jahre Erfahrung als Videojournalist mit, darunter acht Jahre als Redaktor bei «Einstein» auf SRF. Er ist als Produzent und Redaktor mit Fokus auf Innovation tätig. Rahel Boller hat ihren Weg in den Journalismus über die Fotografie gefunden und sich als Videoredaktorin bei SRF Wissen, ERF Medien und kameramann.ch etabliert.

Neben der Produktion bietet Swiss MediaMinds Medienkompetenz-Workshops zu Recherche, Nachrichtenkompetenz und Videoproduktion an. Die Ausbildung junger Journalisten soll ebenfalls Teil der Arbeit werden. (pd/spo)