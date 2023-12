Schweizer Journalist:in: Fabian Eberhard ist «Journalist des Jahres»

Fabian Eberhard ist «Journalist des Jahres». Der Investigativjournalist vom SonntagsBlick wurde von den Leserinnen und Lesern des Branchenmagazins Schweizer Journalist:in in einer knappen Wahl auf Platz eins gewählt, wie es in einer Mitteilung heisst. Auf dem zweiten Platz ist Salvador Atasoy (SRF), gefolgt von Philipp Loser (Tages-Anzeiger) auf Platz drei.

Eberhard hat sich über viele Jahre mit aufsehenerregenden Recherchen in extremistischen Milieus einen Namen gemacht, oft in rechtsextremen, immer wieder aber auch in islamistischen Kreisen. Zuletzt musste die Winterthurer SVP-Präsidentin Maria Wegelin nach einer Aufdecker-Geschichte von ihm zurücktreten. Mittlerweile hat Eberhard beim SonntagsBlick als stellvertretender Chefredaktor auch Führungsaufgaben übernommen (persoenlich.com berichtete).

Ein einziger Punkt entschied in diesem Jahr die Wahl. 2010 Punkte hatte Eberhard erhalten, Salvador Atasoy lag nur einen Zähler dahinter. 1026 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten an der Abstimmung teilgenommen, sie konnten Punkte von null bis zehn vergeben. Die zur Wahl bereitgestellte Shortlist war von einer Jury bestehend aus 39 Personen erstellt worden (Journalistinnen, Medienmanager sowie Kommunikatorinnen).

Die Erstplatzierten in den weiteren Kategorien:

Chefredaktion: Raphaela Birrer (Tages-Anzeiger)

(Tages-Anzeiger) Politik: Nathalie Christen (SRF)

(SRF) Wirtschaft: Lukas Hässig (Inside Paradeplatz)

(Inside Paradeplatz) Reporter: Christof Franzen (SRF)

(SRF) Gesellschaft: Sacha Batthyany (NZZ am Sonntag)

(NZZ am Sonntag) Kultur: Nora Zukker (Tages-Anzeiger)

(Tages-Anzeiger) Sport: Annette Fetscherin (SRF)

(SRF) Recherche: Salvador Atasoy (SRF)

(SRF) Lokaljournalismus: Corsin Zander (Tages-Anzeiger)

(Tages-Anzeiger) Kolumne: Jacqueline Badran (SonntagsZeitung)

(SonntagsZeitung) Foto: Gaëtan Bally (Keystone-SDA)

(Keystone-SDA) Video: Cedric Schild (Izzy)

(Izzy) Audio: Oliver Washington (SRF)

(SRF) Newcomer: Chiara Stäheli (CH Media)

(CH Media) Redaktion des Jahres: Echo der Zeit

Der Preis für das Lebenswerk geht in diesem Jahr an Hans Jürg «Fibo» Deutsch, wie das Magazin schreibt. Deutsch gilt als Pionier des Boulevardjournalismus in der Schweiz, er hatte unter anderem den SonntagsBlick gegründet und arbeitete bei Ringier in verschiedenen Positionen bis hinauf in die Konzernleitung.

Die Preisverleihung findet am 4. März im Museum für Gestaltung in Zürich statt.

Die neue Ausgabe der Schweizer Journalist:in erscheint am 19. Dezember 2023. Das E-Paper ist im Shop des Medienfachverlages Oberauer erhältlich. (pd/wid)