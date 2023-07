SonntagsBlick: Fabian Eberhard wird stellvertretender Chefredaktor

Ringier vermeldet sechs Personaländerungen beim Sonntagsblick. Unter anderem verstärkt der Verlag die Führungscrew seiner Zeitung. Das teilt Ringier am Montag mit. Dazu wurde Fabian Eberhard als neuer stellvertretender Chefredaktor ernannt. Eberhard folgt auf Reza Rafi, der seit Mai als Chefredaktor amtet.

Eberhard ist seit sechs Jahren beim SonntagsBlick, zuletzt in der Funktion als Recherche-Chef. Eberhard wurde 2022 vom Branchenmagazin «Schweizer Journalist:in» zum Recherchejournalist des Jahres gewählt. 2019 gewann er den Zürcher Journalistenpreis für seine Artikelserie über Schweizer Waffenexporte in Kriegsgebiete. Eberhard war zuvor sechs Jahre bei der «SonntagsZeitung». Er schloss ein Geschichtsstudium an der Uni Bern ab und absolvierte eine MAZ-Diplomausbildung in Journalismus.







Neu fungiert zudem Lisa Aeschlimann (29) als Blattmacherin. Aeschlimann stiess Anfang Jahr zum SonntagsBlick und profilierte sich rasch mit Stories über Kriminalität, Sicherheits- und Gesellschaftsthemen. Sie war zuvor drei Jahre beim «Tages-Anzeiger», wo sie im Ressort Zürich über Wirtschaft und Politik schrieb. Davor absolvierte sie an der ZHAW ein Journalismusstudium sowie einen Diplomlehrgang am MAZ und machte ein Volontariat beim Landboten. 2019 war sie Zweitplatzierte als «Newcomerin des Jahres» beim Branchenmagazin «Schweizer Journalist:in»



Zwei Neuzugänge beim News-Team



Zudem wird das News-Ressort des SonntagsBlicks mit zwei Neuzugängen gestärkt. Lino Schaeren (34) stösst ab Mitte August zum Team. Er war über ein Jahrzehnt beim Bieler Tagblatt, die letzten beiden Jahre als Chefredaktor, wo er mit seinen Recherchen immer wieder die lokale Politik aufmischte. Schaeren absolvierte nach einer Fachmaturität eine Diplomausbildung Journalismus am MAZ.



Auch Vanessa Mistric (33) wird im November den SonntagsBlick verstärken. Mistric ist seit 2020 im Recherche-Team der Redaktion K-Tipp/Saldo. Zuvor absolvierte sie als Gewinnerin des Förderpreises für Investigativen Journalismus ein Volontariat im Tamedia-Recherchedesk. Andere Stationen waren SRF und die SonntagsZeitung. Vanessa hat an der Uni Zürich ein Studium der Politologie abgeschlossen.



SonntagsBlick-Chefredaktor Reza Rafi: «Ich freue mich ausserordentlich auf die zwei neuen Kollegen, die nicht nur auf dem Papier alles mitbringen, was der SonntagsBlick brauchen kann, sondern auch menschlich ein Gewinn für das Team sein werden.»

Abgang im Bundeshaus und bei News

Des Weiteren haben sich Bundeshausredaktor Danny Schlumpf (44) und News-Redaktorin Camille Kündig (32) entschieden, den SonntagsBlick zu verlassen. (pd/nil)