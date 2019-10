Ringier: Fabian Fuhrer wird Reporter bei Blick TV

von Christian Beck

Fabian Fuhrer wechselt per 1. Januar 2020 als Live-Reporter zu Blick TV. Die Personalie wurde bei Ringier am Dienstag kommuniziert. Der 27-Jährige ist seit 2016 Videojournalist bei TeleZüri, ein Jahr später wurde er Sportchef (persoenlich.com berichtete).

Ringier wage es, mit Blick TV neue Wege in der Medienwelt zu gehen, so Fuhrer auf Anfrage von persoenlich.com. «Die schnelle Art, TV zu machen, ist in der Schweiz einzigartig und fasziniert mich entsprechend.» Man spüre in jedem Teil von Blick TV einen grossen Pioniergeist und die Vision, die TV-Landschaft zu revolutionieren. «Teil eines solchen Projektes zu sein ist für mich eine ausserordentlich spannende Aufgabe. Ich freue mich sehr, live vor Ort über die wichtigsten Ereignisse in unserem Land zu berichten», so Fuhrer, das VJ-Handwerk bei Tele Top erlernte.