RTS: Fabien Honsberger wird Wetter-Chef

Publiziert am 30.10.2025

Nicht nur bei «SRF Meteo» kommt es zu einer Änderung bei der Redaktionsleitung (persoenlich.com berichtete). Auch bei RTS wird das Zepter übergeben: Fabien Honsberger folgt auf Philippe Jeanneret.

Honsberger ist derzeit Moderator und technischer Leiter bei RTS Option Musique. Der Lausanner verfügt über eine vielseitige Laufbahn: Mit 16 Jahren gründete er ein IT-Beratungsunternehmen, arbeitete von 2011 bis 2017 als Linienpilot in der Geschäftsluftfahrt und lancierte das Partizipationsradio Radio Django. Seit 2009 war er in verschiedenen Funktionen für die RTS tätig, seit 2017 bei RTS Option Musique, wo er seit 2021 auch die Wochenendsendungen moderiert.

Honsberger wird Teil des sechsköpfigen Wetterteams. Philippe Jeanneret bleibt bis 31. Dezember als Verantwortlicher im Amt, um die Transition zu gewährleisten. Der 66-Jährige tritt nach 35 Jahren Ende Jahr in den Ruhestand und wird die Redaktion als freier Mitarbeiter bis Sommer 2026 weiterhin unterstützen. (pd/cbe)