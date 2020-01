Bakom: Facebook ist einflussreicher als Radio SRF 3

20 Minuten bleibt das einflussreichste Schweizer Medium, dies vor dem TV-Sender SRF 1 und Radio SRF 1. Dies zeigt der aktualisierte Medienmonitor Schweiz, den das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) am Dienstag veröffentlicht hat. Die Studie zeigt erstmals auf, welches Potenzial die sozialen Medien für die Meinungsbildung in der Schweiz haben.

Das Potenzial von Social Media bleibe für die Meinungsbildung gesamtschweizerisch vorläufig beschränkt. Aus Gattungssicht vereinen die sozialen Medien 2018 etwa einen Neuntel der gesamten nationalen Meinungsmacht (11 Prozent) und sind damit klar die schwächste Mediengattung. Am bedeutendsten ist Social Media in der französischen Schweiz, heisst es in einer Mitteilung. In der Westschweiz würden die sozialen Medien eine ähnliche Rolle für die Meinungsbildung spielen wie Print und seien wichtiger als Onlineangebote.

Gemäss dem Medienmonitor Schweiz landen Facebook und YouTube gesamtschweizerisch noch vor Radio SRF 3, SRF zwei oder dem Blick. In der Deutschschweiz haben jedoch die SRG-Sender die grössere Meinungsmacht als die sozialen Medien, wie die folgenden Grafiken zeigen:



Die Ergebnisse für das Erhebungsjahr 2018 zeigen, dass in der Schweiz nach wie vor das Fernsehen die Meinungsbildung dominiert, gefolgt von Radio, Print, Online und Social Media. Die Dominanz des Fernsehens sei vor allem in der lateinischen Schweiz ausgeprägt: In der französischen und italienischen Schweiz habe es eine deutlich grössere Meinungsmacht als Radio und Presse. In der deutschen Schweiz sei das Fernsehen dafür zwar ebenfalls das bedeutsamste Medium. Im Vergleich mit der lateinischen Schweiz spielen Radio und Presse dort jedoch eine grössere Rolle, heisst es in einer Mitteilung des Bakom.



Der Medienmonitor Schweiz wurde nach November 2018 zum zweiten Mal publiziert. Bei den Medienangeboten sind die Veränderungen insgesamt gering: Die Werte von Fernsehen und Radio sind beinahe unverändert. Print hat in allen Landesteilen etwas an Einflusspotenzial eingebüsst, während Onlineangebote für die Meinungsbildung wichtiger wurden.

Diese Angaben beziehen sich auf die allgemeine Informationsnutzung. Sie wird breit verstanden und beinhaltet neben Politik auch Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur und Sport. Über die punktuelle Nutzung bei politischen Ereignissen wie Abstimmungen und Wahlen gibt der Medienmonitor keine Auskunft.

Datenbank wird laufend aktualisiert

Der Medienmonitor Schweiz basiert auf Daten, die aus drei aufeinander abgestimmten Forschungsmodulen stammen. Im ersten Modul wurde die Rolle der verschiedenen Medien bei der individuellen Meinungsbildung der Schweizer Bevölkerung mittels einer Repräsentativbefragung erhoben. Im zweiten Modul werteten die Forscher Daten aus etablierten Studien der angewandten Medienforschung aus, um das Gewicht der verschiedenen Medien im Publikumsmarkt festzustellen. In einem dritten Modul wurden anhand von Geschäftsberichten, Branchenstudien und laufender Marktbeobachtung die Besitz- und Beteiligungsverhältnisse im Schweizer Medienmarkt erhoben und in einer Datenbank dargestellt. Diese wird laufend aktualisiert.

Der Medienmonitor Schweiz ist Teil der Bakom-Medienforschung, mit der insbesondere die Programmleistungen und die Publikumsakzeptanz der Schweizer Radio- und Fernsehstationen mit Leistungsauftrag untersucht werden. Er wurde vom Bakom in einem offenen Verfahren nach WTO öffentlich ausgeschrieben. Für die ersten vier Untersuchungsjahre erhielt das Forschungsbüro Publicom in Kilchberg den Zuschlag. (pd/cbe)