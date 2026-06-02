Publiziert am 02.06.2026

Seit Mai gibt es in der Schweizer Medizinlandschaft ein neues Printmagazin: «Lege Artis – Medizin auf den Punkt» richtet sich exklusiv an Hausärztinnen und Hausärzte, Allgemeinmediziner sowie Fachspezialistinnen und -spezialisten in der Deutschschweiz. Das Magazin erscheint im Verlag Tamas Media, teilt dieser mit.

Die inhaltliche Verantwortung trägt Dr. med. Samuel Stutz, der bereits die Gesundheitsmagazine Doktor Dtutz und Le Docteur herausgibt. Mit Lege Artis erweitert der Verlag sein Portfolio erstmals um ein dezidiertes Fachmedium für Ärztinnen und Ärzte.

Inhaltlich setzt das Magazin auf eine Mischung aus kompakten Wissensbeiträgen, Reportagen, Interviews und Themenschwerpunkten – verfasst von Fachexpertinnen und Key Opinion Leaders aus verschiedenen medizinischen Disziplinen, heisst es weiter. Neben klinisch-medizinischen Themen behandelt die Publikation auch Fragen zu Ernährung, Bewegung, Beziehung und Sexualität sowie gesundheitspolitische Perspektiven.

Die Erstauflage beträgt 9500 Exemplare, die persönlich adressiert an Ärztinnen und Ärzte sowie an Apotheken in der Deutschschweiz versandt werden. Zwei Ausgaben sind in 2026 vorgesehen. Die erste ist bereits im Mai erschienen. Die zweite soll in Oktober folgen. Ab 2027 sind bis zu vier Ausgaben jährlich vorgesehen.

Das Magazin werde zu Beginn über Werbung finanziert, erklärt Verlagsleiter Martin Tamas auf Anfrage. Überlegungen zu einem bezahlten Abo gibt es frühstens für 2027. Das Magazin ist zudem als kostenloses ePaper online nach Registrierung verfügbar. Das Layout- und Online-Konzept stammt von der Agentur Andfrank. (pd/spo)