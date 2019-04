Serafe: Falsche Rechnungen kommen noch bis im Sommer

Urheberrecht

Kommission lässt Leistungsschutzrecht fallen

Kommission lässt Leistungsschutzrecht fallen

Anders als in der EU wird in der Schweiz vorerst kein Leistungsschutzrecht für Presseverlage eingeführt.

Anders als in der EU soll in der Schweiz vorerst kein Leistungsschutzrecht für Presseverlage eingeführt werden. Das hat die zuständige Ständeratskommission beschlossen. Zusätzliche Bestimmungen könnten kontraproduktiv sein, so die Begründung.