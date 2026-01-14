Publiziert am 14.01.2026

Im News-Ticker auf 20min.ch zur Brandkatastrophe von Crans-Montana trug die erste Meldung den Zeitstempel «1.48 Uhr». Die Meldung bezog sich auf ein Communiqué der Walliser Kantonspolizei – das allerdings erst um 8.07 Uhr an Neujahr verschickt wurde. Tatsächlich begann 20 Minuten die Berichterstattung erst um 6.44 Uhr – fünf Stunden später als suggeriert. Der erste Eintrag wurde also zurückdatiert. Das ergaben Recherchen von CH Media.

«Das ist ein schwerer journalistischer Fehler», kommentiert Francesco Benini, Autor der Recherche. Eliane Loum-Gräser, Sprecherin von 20 Minuten, räumte gegenüber CH Media ein, der Redaktion sei beim Einrichten des Tickers ein Fehler unterlaufen, «indem sie diesen Eintrag auf den ungefähren Ereigniszeitpunkt zurückdatiert hat». Der Ticker sei inzwischen korrigiert und mit einer Richtigstellung ergänzt worden.

Damit war es nicht die Redaktion von 20 Minuten, die als Erste über das Unglück im Wallis berichtete. Blick war schneller. Dessen Wallis-Korrespondent publizierte kurz nach 6 Uhr die erste deutschsprachige Meldung. Auch die SRG berichtete auf srf.ch/news kurz nach 7 Uhr – nur wenige Minuten nach 20 Minuten.

Der Vorfall ist insofern brisant, weil die angebliche Trägheit der SRG bei der Berichterstattung zu Crans-Montana als Argument für die Halbierungsinitiative vorgebracht wurde. Die Recherche zeigt nun: Der Vorwurf ist unbegründet. (nil)