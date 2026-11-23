Am 5. Oktober war der Psychologe und Autor Ahmad Mansour Gast im «Tagesgespräch» von Radio SRF. Gleich zu Beginn sagte er, die Linke habe in Berlin ein strukturelles Antisemitismusproblem. Sie sei «nicht trotz, sondern vor allem wegen Antisemitismus» Wahlsiegerin geworden. Am Tag darauf veröffentlichte SRF das Gespräch auch als Online-Artikel unter dem Titel «Die Linke hat ein strukturelles Antisemitismusproblem».

Gegen Sendung und Online-Artikel gingen mehrere Beanstandungen ein. Die Ombudsstelle mit den Co-Leitern Esther Girsberger und Urs Hofmann heisst sie in ihrem Schlussbericht vom 16. November weitgehend gut (Dossier 12754 ff.). Sie räumt ein, Mansour sei «ein gewiefter Gesprächspartner», der viel und rasch rede. Weil das Gespräch nicht an die Tagesaktualität gebunden war, habe sich der Gesprächsleiter aber gründlich vorbereiten können. Bei einem «so gravierenden Vorwurf» hätte er nach Beispielen fragen müssen. Zudem hätte laut Bericht ins Gespräch gehört, dass auch namhafte jüdische Stimmen den Antisemitismusvorwurf gegen die Linke als politische Instrumentalisierung kritisieren. Das Sachgerechtigkeitsgebot sei «bei verschiedenen zentralen Punkten verletzt», das Vielfaltsgebot «zumindest geritzt» worden. In anderen Punkten weist sie die Beanstandungen ab.

Ungewöhnlich ist Ziffer 5 des Berichts. Darin fragt die Ombudsstelle, warum «ausgerechnet Ahmad Mansour» eingeladen wurde, während kaum je eine palästinensische Stimme im «Tagesgespräch» zu hören sei. Und weiter: «Auch stellt sich die Frage, ob der Gesprächsleiter die geeignete Person ist für solche Themen im ‹Tagesgespräch›.» Gemeint ist Karasek, der die Sendung seit 2022 moderiert. Vor Jahresfrist habe er SP-Co-Präsident Cédric Wermuth «sehr hartnäckig, wiederholt unterbrechend und äusserst kritisch» befragt, Mansour dagegen «geradezu handzahm». Der Abschnitt endet mit dem Satz: «Aber die eigene Haltung darf dabei nicht zum Vorschein kommen.»

Am selben Tag veröffentlichte die Ombudsstelle einen zweiten Bericht zum Online-Artikel (Dossier 12753). Darin weist sie eine Beanstandung ab, die sich gegen zwei andere Passagen richtete. Mansours Aussage, die Hamas verstecke sich in Schulen und Spitälern, dürfe angesichts zahlreicher Quellen unwidersprochen stehen bleiben. Und im «Tagesgespräch» lege der Gast seine Sicht der Dinge dar: Vorwürfe gegen die israelische Seite müssten in diesem Format nicht zur Sprache kommen.

Die Rüge im Fall Wermuth

Der Vergleich mit Cédric Wermuth hat eine Vorgeschichte. Auch dessen «Tagesgespräch» vom 31. Oktober 2025 zur Nahost-Resolution der SP hat die Ombudsstelle gerügt (Dossier 11952 ff.). Damals waren acht Beanstandungen eingegangen. In einer forderten Beanstander, Karasek solle «das Thema ‹Israel› seinen Kolleg:innen überlassen». Die Ombudsstelle griff diese Forderung nicht auf.

Die Härte allein störte sie nicht: «Ein konfrontatives ‹Tagesgespräch› ist durchaus angebracht.» Sie kritisierte unbelegte Behauptungen in seinen Fragen. So hatte Karasek gefragt, wo die Resolution der SP zum Sudan sei, obwohl die Partei 2024 eine solche verabschiedet hatte. Den Vorwurf, die SP rede «seit zwei Jahren nur über Gaza», nannte die Ombudsstelle eine Unterstellung. Und sie hielt fest: Wenn der Eindruck entstehe, «dass es bei Medienschaffenden um die eigene Haltung geht», fehle es an journalistisch-kritischer Distanz.

Der Vorwurf der «eigenen Haltung» ist also nicht neu. Neu ist, dass die Ombudsstelle daraus die Frage nach Karaseks Eignung ableitet.

Keine Antworten

Auf nzz.ch fragte Autor Rico Bandle am Freitag: «Glaubt man vielleicht, Karasek sei befangen, weil er Jude ist?» Belegen lässt sich das nicht. Im Bericht kommt Karaseks Herkunft nicht vor, und den Vorwurf der «eigenen Haltung» erhob die Ombudsstelle schon im Fall Wermuth. Welche Haltung sie meint, sagt sie nicht.

persoenlich.com wollte von der Ombudsstelle wissen, worauf sich ihre Zweifel an Karaseks Eignung stützen, über den Vergleich mit dem Wermuth-Gespräch hinaus. Gefragt war auch, welche «eigene Haltung» sie meint und woran sie diese im Gespräch mit Mansour festmacht. Weitere Fragen: ob es zu ihrem Auftrag gehört, die Eignung einzelner Medienschaffender öffentlich infrage zu stellen, ob sie für ihre Kritik an der Gästeauswahl die Gästeliste ausgewertet hat und weshalb zum selben Online-Artikel zwei Berichte erschienen.

Statt die Fragen zu beantworten, verweist die Ombudsstelle auf die NZZ, wo sie bereits jede Stellungnahme abgelehnt hatte: «Wie in der NZZ steht, äussert sich die Ombudsstelle nicht öffentlich zu Fragen, die ihre Schlussberichte betreffen», schreiben die beiden Co-Leiter Esther Girsberger und Urs Hofmann.

Von SRF wollte persoenlich.com wissen, ob das Unternehmen hinter Karasek als Gesprächsleiter für Nahost- und Antisemitismusthemen steht. Gefragt war auch, wie SRF beurteilt, dass die Ombudsstelle die Eignung eines Moderators öffentlich infrage stellt, und ob es dies bei ihr anspricht. Weitere Fragen betrafen mögliche Folgen für Gästeauswahl und Moderation sowie die Reaktion auf die Rüge im Fall Wermuth.

Beantwortet hat SRF keine dieser Fragen. Man habe den Schlussbericht «zur Kenntnis genommen» und nehme Beanstandungen wie in jedem Fall zum Anlass, «uns redaktionsintern selbstkritisch zu reflektieren», schreibt eine Sprecherin. Schlussberichte kommentiere SRF nicht öffentlich. Ob das Unternehmen hinter seinem Moderator steht, lässt es damit offen.

Die Ombudsstelle hat laut Radio- und Fernsehgesetz keine Entscheidungs- oder Weisungsbefugnis (Art. 93 RTVG). Sie prüft Beanstandungen und vermittelt, ihre Berichte sind nicht verbindlich. Ihre Kritik an der Gästeauswahl kann sie auf das Vielfaltsgebot stützen, das für die Gesamtheit der Sendungen gilt. Ob es auch zu ihren Aufgaben gehört, die Eignung einzelner Medienschaffender öffentlich infrage zu stellen, beantwortet das Gesetz nicht. Die Ombudsstelle selbst lässt diese Frage unbeantwortet.