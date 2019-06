Keystone-SDA

Auszeichnung für Textroboter Lena erhalten

Auszeichnung für Textroboter Lena erhalten

Der diesjährige «EANA Award for Excellence in News Agency Quality» geht an den Journalisten Stefan Trachsel.

Der diesjährige «EANA Award for Excellence in News Agency Quality» geht an den Journalisten Stefan Trachsel.