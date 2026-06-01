Ringier: Fertig Vergütung für Ferienunterbruch

Publiziert am 01.06.2026

Wer eine Printzeitung abonniert hat, kann in den meisten Fällen die Lieferung für die Zeit der Ferien unterbrechen. Dafür gab es früher eine Gutschrift oder eine Verlängerung des Abonnements als Vergütung für den Lieferunterbruch. Davon profitiert haben bis jetzt noch die Leserinnen und Leser der Ringier-Titel Bilanz, GlücksPost, Handelszeitung, Schweizer Illustrierte, LandLiebe und Tele.

Das ändert sich nun. Das Medienhaus passt seine allgemeinen Geschäftsbedingungen an, wie es den Abonnenten am Montag mitteilt. Der Ferienunterbruch wird nicht mehr vergütet. Der Grund: Mit dem E-Paper könnten die Abonnenten auch während der Ferien die Titel nahtlos weiterlesen.

Schon seit 2018 nicht mehr vergütet wird der Unterbruch von Blick. Auch Tamedia und die NZZ bieten keine Vergütungen mehr bei Ferienunterbrechungen. (spo)