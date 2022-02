CH Media: Flashback FM folgt auf Virgin Radio

Flashback FM lässt die Hörerinnen und Hörer mit Evergreens wie «Another Brick in the Wall», «Purple Rain» und «In the Air Tonight» und Künstlern wie Lionel Richie, Michael Jackson und Queen in Erinnerungen schwelgen. Die 1980er-Jahre brachten unzählige Songs hervor, die Musikgeschichte schrieben, und sich heute noch grösster Beliebtheit erfreuen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Diesem Jahrzehnt widme CH Media Entertainment mit Flashback FM einen eigenen Radiosender. Ergänzt werde die Playliste mit den grössten Hits der letzten Jahrzehnte.



«Wir freuen uns mit Flashback FM auf ein neues erfolgreiches Kapitel in der CH-Media-Radio-Geschichte», wird Florian Wanner, Leiter Radio CH Media, zitiert. «Mit musikalischem Fokus auf die Vergangenheit, modern im Auftritt und damit am Puls der Zeit, ist Flashback FM die perfekte Ergänzung zu unseren bestehenden Erfolgssendern.»

Flashback FM wird auf der ehemaligen Frequenz von Virgin Radio Switzerland ausgestrahlt. Dieser Sender wurde drei Jahre nach dem Start vorübergehend zu einem Weihnachts-Hitradio (persoenlich.com berichtete).

Der Name «Flashback FM» ist laut Mitteilung «der Inbegriff des Gefühls, das viele der Songs ab dem ersten Takt auslösen»: Ein musikalischer «Flashback». Es seien «Erinnerungen an eine Zeit, die nebst unvergesslich guter Musik weitere kultige Trends wie XL-Schulterpolster, Vokuhila-Frisuren, den Ghettoblaster und die Serie Miami Vice hervorbrachte».