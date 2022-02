CH Media: «Der Name trifft es auf den Punkt»

von Christian Beck

Herr Wanner, wann erlebten Sie Ihren letzten Flashback und wohin führte diese Reise?

Letzte Woche hatte ich einen Flashback an meinen ersten Arbeitstag bei Radio 24. Das war am 1. Februar 2016. Wir haben den Rückbau an der Limmatstrasse in Zürich abgeschlossen und ich stand allein im blauen Saal im Löwenbräu-Areal. Da gingen viele Erinnerungen durch meinen Kopf.

Flashback FM heisst auch der neue Sender von CH Media (persoenlich.com berichtete). Wie kam dieser Name zustande?

In einem kreativen Prozess hat sich Flashback FM durchgesetzt. Uns war wichtig, dass der Name nicht alt klingt. Wir wollen einen modernen und aktuellen Radiosender machen, trotz dem musikalischen Fokus auf den 1980ern. Der Name trifft es auf den Punkt. Unsere Songs lösen bei den Hörenden musikalische «Flashbacks» aus. Zudem soll der Name auch Flexibilität bieten in der künftigen Positionierung.

«FM» wird gleichgesetzt mit «UKW», das bald einmal abgeschaltet werden soll. Macht das Sinn?

Für Radiomacher stimmt die Aussage. Für Radiohörerinnen und -hörer ist «FM» ein Synonym für «Radio».

«Wir konnten unsere Ziele mit Virgin Radio Switzerland nicht erreichen»

Flashback FM wird auf der gleichen Frequenz des mittlerweile eingestellten Senders Virgin Radio Switzerland gesendet. Im zweiten Halbjahr 2021 erreichte Virgin Radio täglich rund 39'870 Hörerinnen und Hörer. War Ihnen das zu wenig?

Wir konnten unsere Ziele mit Virgin Radio Switzerland nicht erreichen, und das Wachstum war unbefriedigend. Gerade im Vergleich mit Virgin Radio Rock, welcher eine doppelt so grosse Hörerschaft erreicht.

Oldies scheinen zu boomen. Vintage Radio von der Energy-Gruppe ist auf der Überholspur und erreichte im zweiten Semester 2021 täglich 143'280 Hörende. Machen Sie nun einfach Copy-and-paste?

Nein, wir fokussieren uns in der Musikpositionierung auf die 1980er-Jahre und die grössten Hits aller Zeiten. Zudem werden wir moderierte Inhalte haben. Die Zielgruppe, welche wir anpeilen, ist Radio-affin und deshalb attraktiv, um Reichweiten zu gewinnen, wie das Vintage Radio bereits erfolgreich macht.

Im ersten Sendemonat startet Flashback FM rein musikalisch, ab März folgen moderierte Programminhalte? Streben Sie ein vollständig moderiertes Programm an?

Wir starten im März mit einzelnen moderierten Programminhalten. Je nach Erfolg werden wir das Programm ausbauen.

Radio 24 ist mittlerweile umgezogen ins Haus Leonardo nach Zürich-Oerlikon. Ich habe gehört, die Platzverhältnisse seien eher bescheiden. Ist es nicht zu eng für Flashback FM?

Nein, im Gegenteil. Die Studiokapazitäten bieten uns die Möglichkeit, mit Radio 24, Virgin Radio Rock und Flashback FM drei Programme live zu senden. Am alten Radiostandort an der Limmatstrasse war das nicht möglich.

Ebenfalls in Oerlikon angesiedelt ist das Portal ZüriToday. Es hiess mal in einer Mitteilung, dass es im Frühling 2022 losgehen soll. Ist das Team schon in den Startpflöcken?

Das Team ist seit Januar am Arbeiten und hat sich auf den Start vorbreitet. Dieser steht kurz bevor. Bald sind wir mit zueritoday.ch live.

«Bis anhin gab es kein Portal auf dem Medienplatz Zürich»

Redaktionell geleitet wird ZüriToday von Jonathan Schoeffel. Sicher hat sein Team in letzter Zeit schon etwas geübt. Welche Inhalte werden zu erwarten sein?

Als Chefredaktorin trägt die Gesamtverantwortung Barbara Lanz, welche diese Woche bei uns gestartet ist. Jonathan ist in ihrem trimedialen Team redaktionell für ZüriToday und Radio 24 verantwortlich. Die konvergente Redaktion fokussiert sich auf Zürcher Themen und profitiert von den regionalen Geschichten von TeleZüri und Radio 24. Zum Start legen wir den Fokus unter anderem auf das Zürcher Fussball-Derby sowie die Erneuerungswahlen für den Gemeinderat, Stadtrat und das Stadtpräsidium. Zudem wird es einen permanenten Zürich-Ticker geben.

Hat Zürich auf ein neues Portal wie ZüriToday gewartet?

Ja, denn bis anhin gab es kein Portal auf dem Medienplatz Zürich, welches sich auf die Grossregion Zürich konzentriert. Mit den zwei stärksten elektronischen Medien in der Region bringen wir schon eine grosse Nutzerschaft mit. Aber wir wollen natürlich auch neue Nutzerinnen und Nutzer erreichen.

Und wie wird ZüriToday mit dem neuen Sender Flashback FM zusammenarbeiten? Sie erwähnten die konvergente Redaktion unter der Gesamtleitung von Barbara Lanz.

Flashback FM bezieht die News von der zentralen Radioredaktion, welche ebenfalls im konvergenten Newsroom platziert ist. Somit profitiert Flashback FM vom grossen redaktionellen Know-how. Die News auf dem neuen Radiosender sind national und international ausgerichtet und nicht auf Zürich.

Sie wurden 1988 geboren. Songs der 80er- und 90er-Jahre waren quasi Ihre Kinderlieder. An welchen mögen Sie sich besonders gut erinnern?

Da gibt es einige. Mein Favorit ist aber Eros Ramazotti zusammen mit Tina Turner: «Cose Della Vita» – ein Song, den man auch auf Flashback FM hören wird. Mein erstes grosses Konzerterlebnis war Tina Turner im Joggeli in Basel. So wären wir bereits beim nächsten Flashback.