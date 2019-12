SRF: Florian Inhauser gibt die Moderation von «#SRFglobal» ab

«Es war eine tolle Zeit mit ‘#SRFglobal’: Die Sendung zu konzipieren, weiterzuentwickeln und zu einem ausgereiften Format zu machen, war herausfordernd und spannend. Jetzt kommt sie in neue Hände und freue ich mich, wieder vermehrt aus dem Studio raus und in die Welt zu kommen», lässt sich Florian Inhauser in einer Mitteilung von SRF zitieren.

An Inhausers Stelle übernimmt Sebastian Ramspeck die Moderation von «#SRFglobal». Ramspeck berichtete seit Sommer 2014 für die Chefredaktion TV aus Brüssel. Wie SRF bereits informiert hatte, übergibt er die Korrespondentenstelle in Brüssel im März 2020 an Michael Rauchenstein (persoenlich.com berichtete). Nach einer kurzen Auszeit startet Ramspeck Ende April seine Arbeit in Zürich, wo er die neu geschaffene Funktion als Internationaler Korrespondent für Fernsehen SRF verantwortet.





In seiner neuen Rolle berichte der 45-Jährige über die internationale Sicherheits- und Wirtschaftspolitik, schreibt SRF. Dazu gehört die Tätigkeit als Experte in der Redaktion in Zürich und als Korrespondent vor Ort, zum Beispiel an G7- und G20-Treffen, bei der UNO, dem IWF, der Nato und anderen internationalen Organisationen.

Florian Inhauser wird neben seiner Arbeit als Moderator bei der Hauptausgabe der «Tagesschau» wieder verstärkt für Einsätze als internationaler Sonderkorrespondent zur Verfügung stehen. (pd/eh)