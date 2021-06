SwissMediaCast: Florian Wanner präsidiert Verwaltungsrat

SwissMediaCast will ihre Rolle in der Weiterentwicklung und Förderung der digitalen Verbreitungstechnologien weiter ausbauen. Aus diesem Grund wird sich der Verwaltungsrat weiter auf erfahrene Personen aus der Radiobranche abstützen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Nach acht Jahren als Verwaltungsrat der SwissMediaCast, davon die Hälfte als Verwaltungsratspräsident, stellt sich Dani Büchi nicht mehr zur Wiederwahl. Als neuen Verwaltungsrat wählte die Generalversammlung am Mittwoch einstimmig Pascal Frei, CEO der Energy-Gruppe Schweiz. «Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Radiobranche» werde er den Verwaltungsrat laut Mitteilung «kompetent verstärken».

Als neuen Verwaltungsratpräsidenten wählt der Verwaltungsrat Florian Wanner, Leiter Radio bei CH Media. Der 32-Jährige verantwortet neun Radiosender sowie die konvergenten regionalen Newsportale FM1Today, PilatusToday und das kürzlich lancierte ArgoviaToday. Seit Mai 2017 ist er Mitglied des Verwaltungsrates der AZ Medien AG sowie der SwissMediaCast AG. Zudem ist er im Vorstand des Verbandes Schweizer Privatradios (VSP). (pd/cbe)