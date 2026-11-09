Stiftung Radio Basel: Förderpreis für Hörprojekt über Verdichtung

Publiziert am 09.11.2026

Die Stiftung Radio Basel zeichnet mit ihrem Audio-Förderpreis «KatalysatOhr 2026» das Konzept für das Hörprojekt «Vom Dichtestress zur Stadtidylle – Eine klingende Reise durch die Topographie der verdichteten Stadt» von Michael Müller und Manuel Liebeskind aus. Das schreibt die Stiftung in einer Medienmitteilung vom 9. November. Sie spricht dafür einen Förderbeitrag von 6000 Franken und eine Produktionswoche im Basler SRF-Studio.

Geplant ist ein dokumentarisches Hörstück in mehreren Kapiteln. Die Autoren wollen Wohn- und Verdichtungsprojekte besuchen und mit Bewohnerinnen, Stadtplanern, Architektinnen und Historikern sprechen. Die Interviews sollen mit Alltagsgeräuschen und eigens komponierter Musik zu einer Collage verbunden werden. Im Zentrum steht die Frage, wie sich das Wohnen und der Klang städtischer Räume verändern, wenn Menschen enger zusammenleben.

Die Jury hebt laut Mitteilung die Verbindung von dokumentarischer Recherche und akustischer Gestaltung hervor. Den Vorsitz des fünfköpfigen Gremiums hat Michael Motter von der Stiftung Radio Basel. Der Jury gehören unter anderem Sonohr-Programmleiter Christian Müller und SRF-Tontechniker Thomas Willen an.

Michael Müller, Jahrgang 1962, ist laut Mitteilung Radiojournalist, Musiker und Dozent an der Schweizerischen Bauschule. Er lebt selbst in einem verdichteten Stadtquartier. Für SRF realisierte er mehrere Features, etwa über das Einkaufszentrum Westside in Bern und den Filmkomponisten Niki Reiser. Der 1965 geborene Manuel Liebeskind arbeitet laut Mitteilung als Musiker, Produzent, Journalist und IT-Spezialist. Er lebt im Berliner Hansaviertel, einem städtebaulichen Modellprojekt der Nachkriegszeit. Beide Preisträger stammen aus Basel.

Das Konzept wird am Sonohr Radio- und Podcast Festival vorgestellt. Die 17. Ausgabe findet vom 26. bis 28. Februar 2027 in Bern statt. (pd/nil)