NZZ am Sonntag: Francesco Benini wechselt zu CH Media

Der stellvertretende Chefredaktor und Inlandchef Francesco Benini verlässt die NZZ am Sonntag und wechselt als Autor zu CH Media. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden am Dienstagvormittag darüber informiert. Per wann der Wechsel stattfindet, ist noch nicht definiert.

Benini stiess 2002 zum Gründungsteam der NZZ am Sonntag, ab 2009 wurde er Ressortleiter und 2016 stellvertretender Chefredaktor.

Seine Nachfolgerin oder sein Nachfolger ist noch nicht definiert. (wid)