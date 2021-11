La Liberté: François Mauron wird neuer Chefredaktor

Mauron, der aktuell die Regionalredaktion der französischsprachigen Freiburger Zeitung leitet, will die vier Titel von Saint-Paul weiterentwickeln, wie der Verlag am Freitag mitteilte. Neben La Liberté sind das La Gruyère, La Broye Hebdo und Le Messager. Die Redaktionen an den drei Standorten in Freiburg, Bulle und Payerne bleiben erhalten. Im Weiteren plant der neue Chefredaktor die Stärkung der Internet-Auftritte.

Der 51-jährige Serge Gumy wird ab 1. Dezember Direktor der Mediengruppe Saint-Paul. Er tritt die Nachfolge von Thierry Mauron an, der nach zehn Jahren an der Spitze in Pension geht. (sda/tim)