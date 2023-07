Ringier: Frank A. Meyer-Biografie kommt im Januar

Pünktlich zum 80. Geburtstag von Ringier-Chefkoluminist Frank A. Meyer am 6. Januar 2024 soll dessen Biografie erscheinen. Dies berichtet die Schweiz am Wochenende. Autor ist der ehemalige Chefredaktor des Blick, Bilanz und Facts, René Lüchinger. Lüchinger hatte bereits vor vier Jahren die Ringier-Firmengeschichte «Ringen um Ringier» publiziert, dessen Vernissage 2019 im Zürcher Opernhaus stattfand. Als Attraktion lasen dabei Ex-Kanzler Gerhard Schröder, Ex-CS-VRP Urs Rohner und Ex-SRG-Generaldirektor Roger de Weck einzelne Passagen aus dem Buch vor.

Mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Gemäss der Schweiz am Wochenende kämen in der Meyer-Biografie vor allem Weggefährten vor, die Meyer gut gesinnt seien. Frank A. Meyer gilt hausintern als wichtigster und einflussreichster Ringier-Journalist. Seit Anfang der Achtzigerjahre schreibt der bekennende Linke eine wöchentliche Polit-Kolumne im Sonntagsblick. Für Aufsehen sorgte diejenige von vergangener Woche mit dem Titel «Lob der SVP». Meyer wurde 2018 mit Bundesverdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Meyer lebt seit 15 Jahren mit seiner Frau Lilith Frey in Berlin (ma).