Tribune de Genève: Frédéric Julliard wird neuer Chefredaktor

Pierre Ruetschi, der seit Oktober 2006 an der Spitze der «Tribune de Genève» steht, verlässt seinen Posten als Chefredaktor per 31. August. Der stellvertretende Chefredaktor Frédéric Julliard übernimmt ab diesem Zeitpunkt dessen Posten, wie Tamedia in einer Mitteilung schreibt. Ruetschi bleibe der «Tribune de Genève» als Kolumnist erhalten.

Der gebürtige Genfer Frédéric Julliard arbeitet seit 2007 für die «Tribune de Genève». Zwischen 2008 und 2012 war er als stellvertretender Ressortleiter und später als Ressortleiter der Lokalredaktion tätig. Seit 2013 ist er stellvertretender Chefredaktor der Zeitung und leitet den Digitalbereich.

Die «Tribune de Genève» gehörte seit 1991 zum Medienunternehmen Edipresse in Lausanne. Ab 2010 übernahm das Zürcher Verlagshaus Tamedia schrittweise dessen Medienaktivitäten in der Schweiz. Die Auflage der «Tribune de Genève» beläuft sich auf rund 36'000 Exemplare.

Das Newsportal wird gemeinsam mit der Redaktion von «24 heures» betrieben, die ebenfalls zu Tamedia gehört. Der Konzern gibt in der Westschweiz ausserdem die Sonntagszeitung «Le Matin Dimanche» sowie die Gratiszeitung «20 minutes» heraus. Die gedruckte Ausgabe von «Le Matin» hat Tamedia erst im Juli eingestellt. (pd/as)