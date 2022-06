Walliser Bote: Fredy Bayard verkauft Zeitung an Mitarbeitende

Management-Buyout beim Walliser Boten: Fredy Bayard verkauft die Mehrheit seiner Aktien der Verlagsgruppe Pomona Media an die führenden Mitarbeitenden der Pomona. Bayard selbst bleibt mit einem 5,55-Prozent-Anteil Minderheitsaktionär. Damit solle das Unternehmen unabhängig und im Oberwallis verwurzelt bleiben, so Bayard.



Die Finanzierung des Kaufpreises erfolgt über ein Verkäuferdarlehen von Fredy Bayard, der Valaiscom, die das Oberwalliser Kabelnetz betreibt, und einen Kredit der Walliser Kantonalbank, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Er soll über einen Teil der künftigen Gewinne innerhalb der kommenden Jahre amortisiert werden.



Bayard hatte 2018 die Mengis Druck und Verlag übernommen, die wiederum ein Jahr später die Aktienmehrheit am Lokalradio RRO übernahm. 2020 wurde die Pomona App als Gemeinschaftsprodukt von Walliser Bote, 1815 und Radio Rottu Oberwallis (RRO) lanciert.



Per 1. Januar 2021 hatte Bayard die Bieler Mediengruppe Gassmann (Bieler Tagblatt, Journal du Jura) gekauft.



«Nach Mode Bayard, Valmedia und Terre & Nature in Lausanne ist dies mein viertes MBO (Management-Buyout). Ich habe mit dieser Art der Nachfolgeregelung bisher gute Erfahrungen gemacht», wird Bayard in der Mitteilung zitiert. (sda/mj)