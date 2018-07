Türkei: Freisprüche und Haft für «Zaman»-Journalisten

Im Prozess gegen elf Journalisten der von der türkischen Regierung geschlossenen Tageszeitung «Zaman» sind in Istanbul teilweise überraschend milde Urteile ergangen. Fünf Angeklagte wurden freigesprochen, wie aus den der DPA vorliegenden Gerichtsunterlagen am Freitag hervorging.



Die anderen sechs Journalisten, darunter der bekannte Kolumnist Sahin Alpay, verurteilte der Richter aber zu bis zu zehneinhalb Jahren Gefängnis. Den Angeklagten hatten sogar lebenslange Haftstrafen gedroht.



Das Internationale Presse-Institut twitterte nach der Entscheidung, die «dünne Anklage und die lange Untersuchungshaft» demonstrierten, dass die Türkei noch kein Rechtsstaat sei.

#Zaman trial ends with five acquittals and six heavy sentences! “The prosecutor’s indictment contained basic errors and was lacking in legal credibility[...]", IPI #Turkey Advocacy Coord. @CarolineStockf1 said. FULL STATEMENT https://t.co/nAv3ss0lTu