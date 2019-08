Radio SRF 3: Frische Stimmen fürs Wochenende

Bei Radio SRF 3 sind zwei neue Stimmen zu hören: Anna Zöllig und Joel Grolimund stossen zum Moderationsteam und begleiten die Hörerinnen und Hörer regelmässig durch den Samstag- respektive den Sonntagabend, heisst es in einer Mitteilung. «Neue Köpfe bringen nicht nur neue Stimmen auf den Sender, sondern auch neue Ideen ins Team», wird Alexander Blunschi, Ko-Leiter Radio SRF 3, zitiert. «Obwohl beide vom 30. Geburtstag noch meilenweit entfernt sind, sind sie bereits erfahrene Medienprofis. Wir freuen uns, ihnen bei SRF 3 einen nächsten Karriereschritt ermöglichen zu können.»





Anna Zöllig moderiert seit Mai 2016 das SRF-Kinderprogramm «Zambo» auf Radio SRF 1 und steht für das «Zambo»-Webformat «Anna erfüllt Wünsche» vor der Kamera. Neben ihrer Tätigkeit bei «Zambo» begleitet die 27-jährige Winterthurerin ab diesem Samstag die Radio-SRF-3-Hörerinnen und -Hörer ins Wochenende. Jeweils am Samstagabend zwischen 17 und 22 Uhr bilde Zöllig in ihrer Sendung «das Wochenendgefühl ab – mit Schweizer Musik, Livesport und entspannter Ausgangsstimmung». «Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und darauf, in meiner Sendung immer mal wieder mit den Hörerinnen und Hörern aufs Wochenende anzustossen. Dafür ist der Samstag schliesslich da», wird Zöllig in der Mitteilung zitiert.





Seit Februar 2017 ist Joel Grolimund als Redaktor und Reporter für das SRF-Peoplemagazin «Glanz & Gloria» im Einsatz. Seit diesem Sommer ist der 27-jährige Solothurner zudem Teil des Radio-SRF-3-Moderationsteams. «SRF 3 bietet mir die Chance, nun auch noch meiner zweiten grossen Leidenschaft – dem Radio – nachzugehen.» Grolimund ist jeweils am Sonntag als Begleiter im Radio-SRF-3-Sportmagazin zu hören – von 16 bis 20 Uhr liefert er die Resultate der Super-League-Fussballspiele sowie Einschätzungen und Hintergründe zum weiteren Sportgeschehen des Wochenendes. Zudem präsentiert er zwischen den Sportinhalten die zehn erfolgreichsten Schweizer Pop- und Rocksongs der Woche. (pd/cbe)