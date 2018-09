Radio Top: Frischer Wind in der Redaktionsleitung

In der Redaktionsleitung von Radio Top kommt es zu Veränderungen: Dave Burkhard, bisher stellvertretender Chefredaktor und Sportchef, verlässt den Sender Richtung Radio 1 (persoenlich.com berichtete).

Daher wird per 1. November Sandro Peter stellvertretender Chefredaktor von Radio Top, und Daniel Schmuki übernimmt Anfang November 2018 die Position des Sportchefs. So schreibt es Radio Top in einer Mitteilung.

Damit wurden interne Lösungen gefunden. Beide arbeiten seit mehreren Jahren für den Sender. (pd/eh)