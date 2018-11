Auszeichnung für Fachmedien: Fritz und Fränzi holt den Q-Award

Bei der Verleihung des Q-Awards an der Trendtagung Fach- und Spezialmedien des Verlegerverbandes VSM und des Verbandes der Schweizer Fachjournalisten SFJ hat sich das Elternmagazin Fritz und Fränzi gegen die starke Konkurrenz «Schlussgang» und «Wandern.ch» durchgesetzt.





Die Publikation wurde von der Jury für die breite Palette an Dienstleistungen, den klaren Fokus und vor allem auch den Erfolgsnachweis im Nutzer- und Werbemarkt als die herausragende Special-Interest-Publikation des Jahres ausgezeichnet. Dies teilt der VSM im Anschluss an die Preisverleihung mit.





«Yes! We did it again. Fritz+Fränzi gewinnt nach 2014 zum zweiten Mal den Q-Award für das beste Fachmagazin des Jahres. Grosse, sehr sehr grosse Freude», schreibt Chefredaktor Nik Niethammer am Mittwochabend auf Facebook