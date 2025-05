Fairmedia: Frühere Tagi-Redaktorin ist neue Präsidentin

Publiziert am 20.05.2025

Leutwyler bringt 24 Jahre Berufserfahrung als Journalistin mit, unter anderem bei der Nachrichtenagentur Associated Press und dem Tages-Anzeiger. Danach war sie 13 Jahre bei den Parlamentsdiensten des Bundes tätig.

Der gemeinnützige Verein Fairmedia berät und unterstützt seit zehn Jahren Einzelpersonen und Organisationen, die von unfairer Medienberichterstattung betroffen sind.

«Mir liegt es am Herzen, fairen Journalismus zu fördern und damit einen Beitrag für unser demokratisches System zu leisten», lässt sich Leutwyler in einer Medienmitteilung zitieren.

Sie folgt im Amt auf Susanne Sugimoto und Peter Jossi, die das Co-Präsidium aus persönlichen Gründen abgeben. Sugimoto bleibt weiterhin Vorstandsmitglied.

Die 65-Jährige will Fairmedia bekannter machen und das Tätigkeitsfeld erweitern. «Ausserdem werde ich mich dafür einsetzen, dass Fairmedia auch Menschen helfen kann, die von Anfeindungen und Verleumdungen auf Social Media betroffen sind», so Leutwyler weiter. Nach Angaben des Vereins spiegelt sich dieser Bedarf auch in zunehmenden Anfragen an die Geschäftsstelle wider. (pd/nil)