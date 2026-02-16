Publiziert am 16.02.2026

In dem von B&B Endemol Shine und Filmgerberei produzierten Video parodieren bekannte Gesichter wie Beatrice Müller, Patrick Rohr und Bernard Thurnheer mögliche Programmveränderungen nach einer Annahme der Initiative am 8. März. Die «Tagesschau» würde nur noch TikTok-Videos zeigen, die «Arena» per Videocall stattfinden und Schwingen ins Pay-TV wandern – so die satirische Vision.





Die beiden Produktionsfirmen haben den Clip ohne Beteiligung der SRG realisiert, wie sie in einer Medienmitteilung schreiben. Alle Mitwirkenden traten ohne Gage auf. Hintergrund ist die Sorge um Arbeitsplätze in der privaten TV-Produktionsbranche: «Wenn die Initiative angenommen wird, müssen wir bis zu 50 Prozent der Leute entlassen, weil die meisten Unterhaltungsformate auf dem freien Markt nicht refinanzierbar sind», sagt Alexander Wenger von B&B Endemol Shine.

Neben früherer Fernsehprominenz wie Monika Schärer und Christine Maier wirken auch Comedians wie Viktor Giacobbo, Ursus & Nadeschkin sowie die Nationalrätin Tamara Funiciello (SP) und Ständerat Andrea Caroni (FDP) mit.