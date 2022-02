JJS: Führungswechsel bei den jungen Journalisten

von Michèle Widmer

An der Spitze des Vereins Junge Journalistinnen und Journalisten Schweiz (JJS) kommt es zu einer Veränderung. Pascal Scheiber und Silvan Zemp übergeben das Co-Präsidium an Simona Boscardin und Simon Schaffer. An der Mitgliederversammlung vom Samstag soll der Wechsel offiziell vollzogen werden.



Pascal Scheiber arbeitet als Live-Reporter bei Blick TV. Silvan Zemp ist Produzent und Moderator bei Radio SRF und arbeitet für den Nachrichtensender SRF 4 News und die Sendung «Heute Morgen».

«Für uns ist es der richtige Zeitpunkt aus dem Vorstand auszutreten, weil wir während den letzten Jahren wichtige Projekte umsetzen und auf die Situation von jungen Medienschaffenden aufmerksam machen konnten», sagt Scheiber dazu. Die Themen psychische Gesundheit, Ausbildungsplätze oder Arbeitsbedingungen würden die jungen Journalistinnen und Journalisten in der Schweiz beschäftigen. Die Branche sollte diese anerkennen und Lösungen finden, fügt er an.



Zemp und Scheiber sind seit 2018 im Vorstand, seit 2020 Co-Präsidenten des Vereins, der rund 400 Journalistinnen und Journalisten unter 30 Jahren als Mitglieder zählt. Nun wollen die beiden Platz machen für neue und jüngere Gesichter, so Scheiber. Der Vorstand sollte sich möglichst divers aus Studenten, Volontärinnen, Festangestellten oder Freelancerinnen zusammensetzen, die in verschiedenen Mediengattungen tätig sind.



Neu übernehmen Simona Boscardin und Simon Schaffner das Ruder. Boscardin studiert an der ZHdK im Studiengang Cast / Audiovisual Media und ist freischaffende Journalistin. Schaffer ist Redaktor bei Radio 1.

Was packen die beiden zuerst an? «Als erstes wollen wir, wenn es die Coronalage zulässt, wieder Veranstaltungen organisieren, bei denen die jungen Journalistinnen und Journalisten zusammenkommen und sich austauschen können – wie die Events aussehen, werden wir an der nächstn Retraite im neuen Vorstand nächsten Monat beschliessen», sagen Boscardin und Schaffner auf Anfrage. Jetzt sei aber besonders wichtig, die neuen Vorstandsmitglieder so schnell wie möglich in den Verein einzubringen, damit sie sich wohl fühlen und dann auch selber für die Mitglieder tätig werden können».