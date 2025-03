Nebelspalter: Gartenmann folgt auf Cano im Podcast

Publiziert am 25.03.2025

Stephanie Gartenmann übernimmt als Co-Host an der Seite von Camille Lothe den Podcast aus dem Hause Nebelspalter. Das steht in einer Mitteilung des Verlags. Die beiden sprechen wöchentlich in einer halben Stunde über ausgewählte politische und persönliche Themen. Gartenmann ersetzt Maria-Rahel Cano, die den Nebelspalter verlassen hat (persoenlich.com berichtete).

«Landmeitschi» vs. «Züri-Chind»

Stephanie Gartenmann ist Juristin und bezeichnet sich selbst als «Landmeitschi», während Camille Lothe Politikwissenschaftlerin und ein echtes «Züri-Chind» ist. Die unterschiedlichen Perspektiven der beiden Frauen sollen für Dynamik sorgen.

In der ersten Folge geht es unter anderem darum, welche Politikerin bei Stephanie Gartenmann für den geistigen Komplettausfall sorgt und mit welchem Parlamentarier die zwei jungen Frauen unbedingt eine Nacht durchzechen würden.





«Nebelspalterinnen» erscheint wöchentlich am Dienstag um sechs Uhr morgens auf nebelspalter.ch und allen gängigen Podcast-Plattformen. (pd/nil)