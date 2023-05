HTR Hotelrevue: Gaston Haas wird neuer Chefredaktor

Per August 2023 erfolgt ein Wechsel bei der HTR Hotelrevue: Gaston Haas übernimmt die Leitung von Sabine Lüthi, wie es in einer Mitteilung heisst. Nach zweieinhalb Jahren als Chefredaktorin der HTR Hotelrevue hat Lüthi sich entschieden, HotellerieSuisse per April 2023 zu verlassen.

Gaston Haas verfügt laut Mitteilung über einen breiten Erfahrungsschatz im journalistischen und publizistischen Bereich. Nach seinem Studium in Geschichte und Germanistik an der Universität Zürich dissertierte der Zürcher im Bereich Geschichte. Während seiner Laufbahn übte er verschiedene Führungspositionen im journalistischen Bereich aus, in denen er konzeptionelle Aufbauarbeiten und gesamtschweizerische Kommunikationsprojekte verantwortete.

«Mit Gaston Haas konnten wir eine engagierte Persönlichkeit für HotellerieSuisse gewinnen, die mit grossem Fachwissen die Zukunft der HTR Hotelrevue mitprägen und mitgestalten wird», so HotellerieSuisse-Direktor Claude Meier.

In seiner Position als Chefredaktor werde Gaston Haas gemeinsam mit dem Redaktionsteam den angestossenen Transformationsprozess weiterführen, heisst es weiter. So soll die HTR Hotelrevue noch stärker als qualitative Meinungsführerin und All-Media-Plattform in den Themen Hotellerie, Gastronomie und Tourismus positioniert werden. Zudem soll sie für Organisationen und Partner aus der Branche als Informationsplattform zugänglich gemacht werden. Im Zentrum der Zukunftsstrategie stehe die gezielte Orientierung an den heutigen und künftigen Rahmenbedingungen sowie die konsequente Ausrichtung an das veränderte Leser- und Nutzerverhalten. (pd/yk)