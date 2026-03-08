Halbierungsinitiative: Gegner erleichtert, Befürworter trotzig

Publiziert am 08.03.2026

Das Nein-Komitee zeigt sich in ihrer Stellungnahme erleichtert, dass der «Kahlschlag bei der medialen Infrastruktur» nun bereits zum wiederholten Mal verhindert worden sei. Trotzdem stehe die SRG vor einem Sparauftrag um 270 Millionen Franken.

Erneute Angriffe auf den Service public werden deshalb als «unredlich» bezeichnet. Die SRG brauche jetzt politische Stabilität, um die Budgetkürzungen durch den Beschluss des Bundesrats bewältigen zu können, schreibt das Nein-Komitee.

Das Initiativkomitee verbucht die Gebührensenkung um 35 Franken und die Gebührenbefreiung von Kleinunternehmen in seiner Stellungnahme als Teilerfolg. Die Massnahmen seien aufgrund des Drucks durch die Volksinitiative beschlossen worden. Die SRG müsse nun endlich abspecken, und man werde diesen Prozess genau verfolgen.

Alle KMU von Gebühren befreien

Für den Schweizerischen Gewerbeverband (SGV) ist mit dem Abstimmungsresultat das Ende der Fahnenstange nicht erreicht. Er will sich in einem weiteren Schritt für die vollständige Befreiung aller KMU von der «SRG-Steuer» einsetzen, wie der Verband in seiner Stellungnahme schreibt.

Der SGV beruft sich auf eine bei Demoscope in Auftrag gegebene Umfrage. Darin habe sich eine knappe Mehrheit für eine entsprechende Abschaffung ausgesprochen. Mit welchen Mitteln der SGV weiter vorgehen will, geht aus dem Communiqué nicht hervor.

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) moniert in seiner Stellungnahme, dass der Bundesrat den Initiantinnen und Initianten «in vorauseilendem Gehorsam schon viel zu weit entgegengekommen» sei. In undemokratischer Weise seien grosse Einschnitte beschlossen worden.

Der SGB wird gemäss Communiqué darauf pochen, dass am Kernauftrag der SRG nicht gerüttelt und insbesondere das Personal korrekt behandelt wird.

Parteien von den Grünen bis Mitte erleichtert

Bei den Parteien zeigen sich die SP, die Grünen und die Mitte zufrieden damit, dass eine «Schwächung des Service public klar abgelehnt» wurde, wie die Mitte mitteilte. Die Spar- und Abbaubemühungen müssten ein sofortiges Ende haben, schreiben die Grünen. Und die SP weist darauf hin, dass es als Grundlage für eine funktionierende Demokratie einen verlässlichen Journalismus brauche.

Auf der anderen Seite schreibt die SVP, dass die «völlig haltlose Zwangsabgabe» für Unternehmen und Gewerbe-Betriebe bestehen bleibe. Auch die politische Schlagseite der SRG sei ins Rampenlicht gerückt: Statt ausgewogen zu berichten, bevorzuge die SRG links-grüne Themen wie Klima, Gender und Anti-Kapitalismus, schreibt die SVP.

Mit erleichterten Stellungnahmen zum Abstimmungsergebnis haben sich des Weiteren zahlreiche Verbände aus dem Kultur- und Sportbereich geäussert. Der Verband Suissculture sieht die Kultur als Kernauftrag der SRG bestätigt. Und das Sportkomitee gegen die Halbierungsinitiative sieht die SRG in der Pflicht, die Sportberichterstattung in allen Sprachregionen konsequent zu stärken. (sda/cbe)