Courant: Genf erhält ein neues Onlinemedium

Publiziert am 10.11.2026

In Genf entsteht ein neues digitales Medium namens Courant. Das Projekt soll im ersten Quartal 2027 starten, wie die Initianten mitteilen. Seit Dienstag können sich Interessierte für einen Newsletter anmelden. Dieser soll erste Informationen liefern und über den Fortgang des Projekts berichten. Bis zum Start wollen sich die Journalistinnen und Journalisten zudem an Veranstaltungen vorstellen, die im Newsletter angekündigt werden.

Hinter Courant steht Marc Renfer. Er ist auf Recherche und Datenjournalismus spezialisiert und hat nach eigenen Angaben 15 Jahre Berufserfahrung, unter anderem bei der RTS und der Tribune de Genève. Für eine gemeinsam verfasste Recherche zum Wahlbetrug in Vernier erhielt er dieses Jahr einen Swiss Press Award.

Die Redaktion will im Tagesverlauf über Genf berichten, in kurzen und langen Formaten, und Recherchen sowie vertiefende Dossiers veröffentlichen. «Heute ist die Information über Genf verstreut und unvollständig», wird Renfer zitiert. Man wolle sie an einem Ort bündeln.

Von We.Publish getragen

Herausgeberin ist die Association «Pour un nouveau journalisme genevois». Der gemeinnützige Verein wurde am 20. August gegründet und bezeichnet sich als politisch neutral. Langfristig soll Courant mehrheitlich durch Mitglieder finanziert werden, die Zugang zu exklusiven Informationen und Dienstleistungen erhalten. Bis im März rechnet das Medium mit ersten zahlenden Mitgliedern, um zwei partizipative Recherchen zu finanzieren. Deren Themen sollen gemeinsam mit dem Publikum gewählt werden.

Unterstützt wird das Projekt von der Stiftung We.Publish, die einen «We.Start Grant» gewährt hat. We.Publish stellt unabhängigen Medien eine gemeinsame Infrastruktur für Website, Newsletter und Zahlungen zur Verfügung. Diese Infrastruktur nutzen auch Bajour in Basel, Tsüri in Zürich und Hauptstadt in Bern. Genf verliere den Journalismus, der die Stadt genau hinschaue, betont Stiftungsgründer Hansi Voigt. Courant wolle diese Lücke füllen. Die Genfer Kreativagentur Aminima hat die visuelle Identität entwickelt. (pd/spo)