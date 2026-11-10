Swissinfo: Rund 50 Personen protestieren gegen Abbau

Publiziert am 10.11.2026

Rund 50 Personen haben am Dienstag in Bern gefordert, den angekündigten Abbau bei Swissinfo rückgängig zu machen. Für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer und die Verbindung der Schweiz mit dem Ausland sei Swissinfo unverzichtbar, lautete der Tenor.

In der neuen Leistungsvereinbarung mit der SRG für das Auslandsangebot strich der Bund zwei Sprachen für Swissinfo. Die Angebote in Japanisch und Portugiesisch werden eingestellt, wie vergangene Woche bekannt wurde. Das Budget für Swissinfo wird von jährlich 18,8 auf noch 10,5 Millionen Franken reduziert.

Die italienischsprachige Plattform tvsvizzera.it wird nicht mehr weiterbetrieben. Die SRG gab daraufhin den Abbau von 22 Vollzeitstellen bekannt. 12,7 Vollzeitäquivalente entfallen nach Angaben der SRG auf Swissinfo. Der Rest verteilt sich auf weitere Teilmandate bei 3sat, TV5 Monde und tvsvizzera.it.

Zum Beispiel «Cut Swissinfo = Mute Switzerland» und «Ade merci SWI?» stand auf Kartons, die die vor dem Swissinfo-Gebäude in Bern Protestierenden in den Händen hielten. Wütend mache besonders, dass das Parlament darauf verzichtet habe, bei der Verabschiedung des Entlastungspakets beim Auslandsangebot der SRG zu kürzen.

Mehr als Übersetzungen

Eine Betroffene forderte an der Protestkundgebung, den «ungerechten Abbau zu stoppen». Eine Vertreterin der japanischsprachigen Redaktion fügte hinzu, Swissinfo tue mehr, als einfach Beiträge zu übersetzen. Vielmehr nähmen die Journalistinnen und Journalisten die Perspektive der mit der Schweiz weniger vertrauten Leserschaft ein.

«Wir erklären zum Beispiel, was ein Referendum und was eine Initiative ist, wie die direkte Demokratie funktioniert und wie die Schweizer Neutralität.» Eine ihrer Kolleginnen sagte, die Streichung sei ein nicht hinnehmbarer Verlust für die freundschaftliche Beziehung Japans mit der Schweiz.

SP-Nationalrätin Andrea Zryd (BE) erinnerte an den Parlamentsentscheid für die Beibehaltung des SRG-Auslandsangebots. Glaubwürdige Medien seien nicht zuletzt eine Frage der Sicherheit, sagte sie. Die Stimme aus der Schweiz sei für das Ausland wichtig. Verstumme sie, würden Schweizer Werte nicht mehr transportiert.

Zu der Kundgebung aufgerufen hatte die Mediengewerkschaft SSM. Man hoffe nun auf die Rettung des vollen Auslandsangebots durch das Parlament, sagte Gewerkschaftssekretärin Eva Ermatinger. Dass bereits Kündigungen ausgesprochen worden seien, verurteile die Gewerkschaft aufs Schärfste. (sda/spo)