Tamedia

Géraldine Savary verlässt Femina

Die ehemalige Waadtländer Ständerätin gibt ihren Posten als Chefredaktorin des Westschweizer Magazins und Kulturverantwortliche bei Le Matin Dimanche auf. Die Trennung erfolgt im gegenseitigen Einvernehmen mit Tamedia.

Géraldine Savary, hier 2020 in Bern, verlässt Tamedia in «gegenseitigem Einvernehmen», wie der Verlag am Freitag mitteilte. (Bild: Keystone/Peter Schneider)