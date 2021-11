Sportpress.ch: Gerard Bucher ist neuer Präsident

An der wegen Corona auf 2021 verschobenen Delegiertenversammlung von sportpress.ch vom Dienstag in Lenzburg wurde Gerard Bucher (Sektion Waadt) zum neuen Präsidenten gewählt. Bucher ersetze an der Spitze des Verbands der Schweizer Sportjournalistinnen und -journalisten die nach sieben Jahren zurückgetretene Janine Geigele, heisst es in der Mitteilung.

Der Westschweizer Vertreter im Verbandsvorstand von sportpress.ch, als freischaffender Journalist tätig, war seit 2014 Vizepräsident. «Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir mit Gerard Bucher einenversierten, mehrsprachigen und gut vernetzten Journalisten als Nachfolger präsentieren können», sagte die scheidende Präsidentin Janine Geigele.

Neben Bucher als Präsident werden neu Vedran Galijas (Zürich), Alexander Schaer (Aargau) und Sandro Mühlebach (Bern) zusammen mit den Bisherigen Patricia Loher (Ostschweiz) und Marzio Mellini (Tessin) den Vorstand bilden.

Die neu gewählten Personen ersetzen die nach sieben Jahren nicht mehr kandidierenden Peter Birrer (Sportpolitik; Zentralschweiz) und Stefan Baumgartner (Kommunikation/Website; Zürich). Gar 17 Jahre im Vorstand, erst als Beisitzer und seit 2010 als Nachfolger von Walter Salzgeber (Wallis) als Finanzchef, war Pius Rüegger im Amt. Der Solothurner verlässt den Vorstand aus Gründen der Amtszeitbeschränkung.

Das Verbandssekretariat bleibt bei Muriel Fiechter Oberholzer (Aargau) in guten Händen, die Leitung des Grundkurses hat weiterhin Thomas von Grünigen (Zürich). Die Revisionsstelle obliegt neu der Sektion Bern, die sich freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, dieses Amt von der Sektion Ostschweiz zu übernehmen.

«Wir konnten in den sieben Jahren einiges auf- und ausbauen», bilanzierte die scheidende Präsidentin Janine Geigele. «Der Vorstand hatte klare Zielsetzungen und Visionen, die zu einem grossen Teil umgesetzt werden konnten. Der traditionelle Grundkurs für angehende Sportjournalistinnen und -journalisten existiert mittlerweile in drei Sprachen (Deutsch, Französisch, Italienisch), dazu wurden der Themenmorgen und die Weiterbildungstage eingeführt, die auf teils sehr beachtliche Medienresonanz gestossen sind. Zudem präsentiert sich die Finanzlage nicht zuletzt dank neuer Sponsoren und trotz Coronakrise solide.» (pd/wid)