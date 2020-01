Höngg GmbH: Geschäftsleiter Fredy Haffner verlässt den «Höngger»

Nach elf Jahren verlässt Fredy Haffner den «Höngger». «Noch nie war ich so lange für ein und dieselbe Firma tätig – doch nach elf Jahren ist es Zeit, nochmals andere Wege zu suchen, zu finden und zu begehen», schreibt Haffner in einer Abschiedsmail. Haffner startete als Redaktionsleiter, danach war er sieben Jahre Geschäftsleiter der Quartierzeitung Höngg GmbH, in der Funktion des Verlags- und Redaktionsleiters. 2018 übernahm Patricia Senn die Redaktionsleitung und Haffner blieb für die Geschäfts- und Verlagsleitung zuständig.

Es seien elf «unglaublich aufregende, spannende und bereichernde Jahre» gewesen und er sei stolz auf das, was das Team in dieser Zeit erreicht hat. Sein Weggang habe nichts mit wirtschaftlichen Gründen zu tun, sagt der 53-Jährige auf Anfrage von persoenlich.com: Die Quartierzeitung Höngg GmbH schliesse mit dem für ihre Verhältnisse besten positiven Ergebnis ab, seit er 2012 die Geschäftsleitung übernommen habe. «Dazu beigetragen haben wesentlich unsere Sonderausgabe zur Lage und Zukunft der Lokalmedien vom 9. Mai und der Podiumsabend in der Folgewoche», so Haffner.

Wer seine Funktion beim «Höngger» übernehmen wird, sei noch nicht bekannt. Haffner will keine Angaben zu seiner beruflichen Zukunft machen. «Keine Ahnung. Ich werde sicher einfach eine Pause machen mit viel Zeit, um all jene Bilder zu malen, die ungemalt blieben und um jene Gedanken festzuhalten, die ungeschrieben irgendwo dahinflatterten».

Vor dem «Höngger» war Haffner Hausmann, Krankenpfleger, Redaktor/Layouter bei der Zeitschrift «Wohnrevue» und ursprünglich Dekorationsgestalter. (eh)