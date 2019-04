Die SRG hat am Dienstag ihren Geschäftsbericht für das Jahr 2018 publiziert. In neuer Aufmachung und responsivem Design beleuchtet er Programmhöhepunkte, vermittelt Eindrücke des Publikums, liefert Einschätzungen von Fachpersonen und gewährt Einblicke in den Alltag der Mitarbeitenden, heisst es in einer Mitteilung dazu.

Der Geschäftsbericht 2018 zeige das vielfältige Angebot der SRG: von der Information, Kultur, Bildung und Jugend über die Unterhaltung und den Film bis hin zum Sport. Das Kapitel «Service public» blickt auf überregionale und regionale Programmhöhepunkte 2018 zurück – wie den Themenabend «Dataland», die multimediale Berichterstattung von den Berufsmeisterschaften «Swiss Skills», die Liveübertragung der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang oder die erste fiktionale Webserie «Nr.47», produziert von Nachwuchstalenten bei SRF.



«Der Geschäftsbericht 2018 widerspiegelt die SRG 4.0 nach No Billag», sagt Bakel Walden, Direktor Entwicklung und Angebot, laut Mitteilung. «Wir haben die Menschen rund um unser Angebot stärker in den Vordergrund gerückt – sowohl die Nutzerinnen und Nutzer als auch unsere Mitarbeitenden. Gleichzeitig geben wir mit Bildern, Interviews und Zitaten mehr Einblick ins Programmschaffen und in die Arbeit der Regionalgesellschaften.»

An der Delegiertenversammlung vom 26. April 2019 haben die 41 Delegierten der SRG den Geschäftsbericht und die Rechnung 2018 genehmigt. Die SRG schliesst das Jahr mit einem stabilen Ergebnis von 6,8 Millionen Franken ab (persoenlich.com berichtete). (pd/wid)