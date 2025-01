Publiziert am 07.01.2025

Die US-Fotoagentur Getty Images und die Bilddatenbank Shutterstock planen eine Fusion. Die beiden Branchenriesen wollen nach dem Zusammenschluss unter dem Namen Getty Image Holdings formieren, wie die beiden Unternehmen am Dienstag mitteilten.

Der neue Konzern soll demnach einen Unternehmenswert von etwa 3,7 Milliarden Dollar haben. Als Ziel gaben Getty und Shutterstock an, in den drei Jahren nach Abschluss der Fusion Einsparungen zwischen 150 und 200 Millionen Dollar zu erreichen.

Angesichts des rasanten Anstiegs der Nachfrage nach visuellen Inhalten in allen Branchen könne es «keinen besseren Zeitpunkt für den Zusammenschluss unserer beiden Unternehmen geben», erklärte Getty-Chef Craig Peters, der auch das fusionierte Unternehmen leiten soll. Dieses soll weiter an der New Yorker Börse gehandelt werden. Getty Images wurde 1995 gegründet. Die Fotoagentur ist ein Kooperationspartner der Nachrichtenagentur AFP. (sda/afp/spo)