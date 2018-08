Viacom: Giovanni Zamai ist neuer Brand Director Youth & Music bei MTV

Pünktlich zum Schweizer Nationalfeiertag verstärkt der Schweizer Giovanni Zamai das Team von Viacom International Media Networks (VIMN) in Berlin als Brand Director Youth & Music im deutschsprachigen Raum. Als Programmdirektor ist Zamai verantwortlich für die Bereiche Programm, Engagement, Product & Development sowie Talent & Music der Marken MTV und Viva.

Zamai begann seine Karriere 2000 als Trainee bei Viva in Köln. Nach Stationen als Producer bei Viva Italy und Head of Programming bei Viva Schweiz war er von 2007 bis 2011 in leitender Position als Geschäftsführer von MTV Networks Schweiz tätig. Anschliessend arbeitete er als Country Manager GSA bei Divimove und Editor-in-Chief bei der UFA.

Nun kehrt der 39-Jährige zu Viacom International Media Networks zurück und löst Lauren Nola ab, die seit kurzem als Programming and Content Strategy Director Youth & Music SWEMEA für die inhaltliche Strategie von MTV in allen Märkten der Region Süd- und Westeuropa, dem Nahen Osten und Afrika verantwortlich ist. Zamai berichtet direkt an Mark Specht, den General Manager Viacom International Media Network GSA (Germany, Switzerland, Austria). (pd/as)