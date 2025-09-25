Schweizer Monat: Giuseppe Gracia wird neuer Herausgeber

Publiziert am 25.09.2025

Der Verwaltungsrat der SMH Verlag AG hat Giuseppe Gracia zum Nachfolger von Ronnie Grob ernannt, der das Unternehmen Ende 2025 verlässt (persoenlich.com berichtete). Gracia ist sizilianisch-spanischer Abstammung, verheiratet und Vater zweier Kinder. Seit 2021 schreibt er monatlich für das Feuilleton der Neuen Zürcher Zeitung, wie es in einer Mitteilung heisst.

Seine berufliche Laufbahn führte ihn von der VP Bank Liechtenstein, wo er bis 2007 stellvertretender Leiter der Unternehmenskommunikation war, über das Bistum Basel bis zum Bistum Chur, für das er bis 2021 als Kommunikationsbeauftragter tätig war.

«Gracia bringt nicht nur Erfahrung und Expertise aus der Welt der Medien mit, sondern auch im Bereich der strategischen Kommunikation in einem anspruchsvollen, politisch sensiblen Umfeld», begründet Georges Bindschedler, Verwaltungsratspräsident der SMH Verlag AG, die Wahl. Das Magazin wolle digital weiter wachsen.

Gracia erklärt, die Ernennung sei «eine Ehre». Er bezeichnet den Schweizer Monat als «Juwel des freiheitlichen Denkens» und will Bekanntheitsgrad sowie Reichweite vergrössern. Zudem strebt er an, neue finanzielle Unterstützer zu gewinnen.

Der bisherige stellvertretende Chefredaktor Lukas Leuzinger wird per 1. Januar 2026 zum neuen Redaktionsleiter befördert. Die Verlagsarbeit liegt in den Händen von Sarah Amstad und Joanna Joos. (pd/cbe)