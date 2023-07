Konzessionen: Glarus wünscht stärkere Präsenz von Lokalradio

Der Kanton Glarus befindet sich im Versorgungsgebiet Graubünden-Glarus-St. Galler Oberland, das aktuell von Radio Südostschweiz abgedeckt wird. Das Projekt Radio Alpin von Roger Schawinski hat für die Periode 2025-2034 eine Konkurrenzbewerbung eingereicht. Der Glarner Regierungsrat wurde deshalb vom Bundesamt für Kommunikation (Bakom) zu einer Stellungnahme eingeladen, wie er am Freitag mitteilte.



In seiner Vernehmlassungsantwort legt sich der Regierungsrat nicht auf eine der beiden Bewerbungen fest. Er wünscht sich aber eine verstärkte Berichterstattung aus dem Glarnerland.



Radio Südostschweiz «gänzlich abwesend»



Zwar würden verschiedene Stationen aus benachbarten Regionen, etwa Radio Zürichsee und Radio Central, regelmässig und zuverlässig aus dem Glarnerland berichten, schrieb die Exekutive. Ausgerechnet das für Glarus konzessionierte Radio Südostschweiz der gleichnamigen Churer Mediengruppe nimmt der Regierungsrat aber als «gänzlich abwesend» wahr.



Hinter dem Lokalradioprojekt Alpin stehen der Bündner Medienunternehmer Stefan Bühler und Roger Schawinski. Sie würden eine breite Berichterstattung aus dem Kanton versprechen, die vor allem durch freischaffende Mitarbeitende sichergestellt werden solle, so die Regierung.



Sowohl das Radio Südostschweiz als auch das Konkurrenzangebot Radio Alpin verfügen laut der Einschätzung des Regierungsrates über das Potenzial und das Know-How, um aus dem Kanton Glarus berichten zu können. Die Regierung schlägt dem Bakom aber vor, dass durch den künftigen Konzessionsnehmer eine Berichterstattung aus allen Teilen des Versorgungsgebiets garantiert werden soll. (sda/wid)