Publiziert am 09.01.2025

Skirennen ist nicht gleich Skirennen. Je nach TV-Anbieter unterscheidet sich die Qualität der ausgestrahlten Sendung. Nicht bei allen wird das Full HD-Format angeboten. Dies soll sich ändern, fordert FDP-Nationalrat Marcel Dobler.

Grund für diese Problematik ist ein Disput zwischen der SRG und den Anbietern, wie der Blick in der Printausgabe vom Donnerstag berichtete. Die SRG fordert nicht nur, dass Letztere das entsprechende Fernsehsignal, sondern auch HbbTV ausstrahlen. Dieses bietet unter anderem Zusatzdienste für Menschen mit Sinnesbehinderung an. Verzichtet ein Anbieter jedoch auf HbbTV, so verschlechtert sich die Qualität der ausgestrahlten Sendung, und in der Folge liefert die SRG auch Full HD nicht.

Sunrise befürchtete, die SRG wolle mit HbbTV personalisierte Werbung vermarkten, und war zudem der Meinung, dass die Simultanübersetzung in Gebärdensprache auch auf Replay-Kanälen ohne HbbTV angeboten werden könne. Das Unternehmen entschied sich gegen HbbTV.

Als die SRG mit dem Schweizerischen Gehörbund eine Aufsichtsbeschwerde gegen Sunrise einreichte, wurde diese vom dafür zuständigen Bundesamt für Kommunikation zurückgewiesen. Die Begründung: Es bestehe keine generelle Verbreitungspflicht für HbbTV. Das Urteil wurde nun weitergezogen.

Dobler möchte mit seinem Vorstoss die Situation jetzt beschleunigen. Er kritisiert, dass alle Konsumenten bei unterschiedlicher Bildqualität dieselben Serafe-Gebühren zu bezahlen haben, und erhält auch grosse Unterstützung aus der Behindertenpolitik. (awe)