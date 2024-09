20 Minuten: Goat Radio ab Januar nur noch digital

Publiziert am 17.09.2024

20 Minuten wird sein Radio, das seit März 2023 unter dem Namen Goat Radio die grössten Hits aus den 80er und 90er Jahren spielt, neu ausrichten. Der Vertrag mit der heutigen Betreiberin des Radios, Radio 1, läuft per Ende Dezember 2024 aus und wird nicht verlängert, teilt 20 Minuten am Dienstag mit.

Neu wird DMD2 – heute bereits Partnerin für die digitale Verbreitung – für den gesamten Betrieb verantwortlich zeichnen und das Konzept sowie die Distribution weiterentwickeln. Das Radio wird ohne Moderation weiterlaufen. Die Veränderung führt beim heutigen Moderationsteam zu einem Stellenabbau, von dem 4 Personen betroffen sein werden.

20 Minuten hat im Jahr 2019 Radio Planet 105 von Roger Schawinski übernommen und es in 20 Minuten Radio umbenannt. Dieses wurde im Auftrag von 20 Minuten weiterhin in den Studios von Radio 1 produziert. Wegen rückläufiger Hörerzahlen erhielt das Radio im März 2023 einen neuen Namen und ein neues Konzept.

Als Goat Radio gelang es mit der Konzentration auf die grössten Hits der 80er und 90er Jahre, ein breiteres Publikum anzusprechen und einen Hörerzuwachs von bis zu 60 Prozent zu erreichen. Auch die frische Marke mit der Ziege im Logo fand Anklang bei den Fans. Trotz der beachtlichen Leistung im Hörermarkt gelang es nicht, die nötige Relevanz im Werbemarkt aufzubauen und damit den Sender mit Live-Moderation und den kostenintensiven klassischen Distributionswegen wirtschaftlich zu betreiben.

«Wir bedauern, Goat Radio nicht mehr in der bisherigen Form weiterführen zu können, und bedanken uns beim ganzen Team von Radio 1 für die hervorragende partnerschaliche Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren», so Bernhard Brechbühl, CEO der 20 Minuten Gruppe.

Im rein digitalen Betrieb durch DMD2 ab Januar 2025 ist beispielsweise geplant, die Playlist zu erweitern und eine eigene Goat Radio App zu lancieren, die kompatibel mit den modernen Car-Systemen von Android und Apple gestaltet wird. Über die reichweitenstarke News-App und Webseite von 20 Minuten sowie über viele internetfähige Touchpoints (z. B. Set Top Boxen von Swisscom und Sunrise, DAB+ Radios mit WiFi Empfang, TuneIn) bleibt Goat Radio ebenfalls weiterhin empfangbar. (pd/spo)