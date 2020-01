The Voice of Switzerland: Gölä und Trauffer sind die finalen Coaches

Der CH Media TV-Sender 3+ liess am Montag in einer Mitteilung verlauten, wer auf dem letzten «The Voice of Switzerland»-Coachingstuhl Platz nimmt. Mit den «Büetzer Buebe» wird der letzte Coaching-Platz der Schweizer Ausgabe des Casting-Formats gleich doppelt besetzt. Bereits bekannt als Coaches waren House-Produzent DJ-Antoine, Pegasus-Frontmann Noah Veraguth und Singer-Songwriterin Anna Rossinelli.







«Die Schweiz hat viel zu bieten, auch was Musiktalente anbelangt. Wir möchten bei ‹The Voice of Switzerland› diese Talente entdecken und sie auf einer spannenden musikalischen Reise begleiten. Wir freuen uns auf unsere neue Aufgabe und blicken voller Vorfreude auf den baldigen Start», liess sich das Zweiergespann in der Mitteilung zitieren.

«The Voice of Switzerland» startet am Montag, 27. Januar 2020, um 20:15 Uhr auf 3+. (pd/lol)